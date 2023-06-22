В новосибирской клинике Мешалкина детские протезы легочных артерий испытывают на минипигах

Ученые рассказали о необычной операции. Фото: https://vk.com/meshalkinclinic.
В НМИЦ имени Е.Н. Мешалкина врач Наталия Ничай провела операцию на минипиге. Ученые испытывают детский протез на декоративных поросятах. Об исследовании рассказали в пресс-службе клиники.
— Сама «трубка»-артерия изготовлена из ткани вены быка. Кроме этого, она обработана специальными соединениями, чтобы после имплантации изделие долго служило и не покрывалось кальцием, как во всех других детских кардиопротезах, — объясняют специалисты.
Такая разработка позволит сильно уменьшить количество повторных операций у детей, что очень хорошо для психики малышей и их родителей — считают специалисты.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер