В новосибирской клинике Мешалкина детские протезы легочных артерий испытывают на минипигах

Ученые рассказали о необычной операции. Фото: https://vk.com/meshalkinclinic.

В НМИЦ имени Е.Н. Мешалкина врач Наталия Ничай провела операцию на минипиге. Ученые испытывают детский протез на декоративных поросятах. Об исследовании рассказали в пресс-службе клиники.

— Сама «трубка»-артерия изготовлена из ткани вены быка. Кроме этого, она обработана специальными соединениями, чтобы после имплантации изделие долго служило и не покрывалось кальцием, как во всех других детских кардиопротезах, — объясняют специалисты.

Такая разработка позволит сильно уменьшить количество повторных операций у детей, что очень хорошо для психики малышей и их родителей — считают специалисты.

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