«Старенькая мама плакала от обиды»: мошенница обманула пенсионеров, купивших мед

Мошенница обманула пенсионеров, продав мед втридорога. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жительница Искитима рассказала о мошеннице, которая втридорога продает мед пожилым людям. От этого «продавца» в том числе пострадали и ее родители. Свою историю женщина опубликовала в паблике «Подслушано в Искитиме» ВКонтакте.

– Хочется предупредить всех искитимцев, что у нас опять ходят по квартирам и обманывают стариков на деньги. Днем 22 июня в Индустриальном м/р-не, д. 29 женщина обманула моих пожилых родителей, представившись моей знакомой: продала «мед» за 4 000 рублей за 3 литра. Она убедила их, что именно я согласилась купить его за такие деньги – в процессе «впаривания товара» якобы общалась и договаривалась со мной по телефону, – написала женщина.

Пенсионеры поверили словам незнакомки и отдали деньги, не дождавшись контрольного звонка от дочери. Женщина обратилась к горожанам с просьбой предупредить своих доверчивых родителей о мошенниках.

– Постарайтесь это донести, чтобы потом не видеть слез обиды своей старенькой мамы... Не из-за крупной – для их семейного бюджета из двух пенсий – денег, а из-за вранья.

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