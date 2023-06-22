«Десну сказала вырвать пинцетом для бровей»: пациентка Бердской больницы пожаловалась на грубого стоматолога

Стоматолог, по признанию девушки, довела ее до слез. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жительница Бердска Новосибирской области пожаловалась на стоматолога местной больницы, которая довела ее до слез во время приема. Она опубликовала подробности своего визита к врачу в паблике «Подслушано Бердск» ВКонтакте.

– Произошло обострение гингивита. Очень болела десна, на нижнем ряду она практически закрыла один из зубов, в связи с чем возникли трудности в употребление пищи, – рассказала девушка, пожелавшая остаться анонимной. – 19 июня я обратилась в больницу за оказанием помощи. Когда села в стоматологическое кресло, доктор посмотрела, взяла пинцет и попыталась вырвать десну, которая закрывала собой зуб. Предупреждения не было, анестезии тем более.

От неожиданности и резкой боли пациентка заплакала, на что врач отреагировала негативно: стала кричать и, со слов девушки, оскорблять ее. А потом и вовсе отказалась лечить, потому что слезы девушки мешали проводить осмотр.

– Единственным назначением была рекомендация, чтобы, цитата: «Я пинцетом, которым щипаю себе брови, оторвала сама себе десну, она потом отрастет». Весь рот был в крови из-за раскуроченной десны.

После этого случая девушка обратилась в платную клинику. Там ей сказали, что десна не может сама по себе отрасти и «вырывать ее нельзя, так как может остаться дыра, которая в дальнейшем не зарастет».

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