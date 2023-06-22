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НовостиОбщество22 июня 2023 15:34

«Десну сказала вырвать пинцетом для бровей»: пациентка Бердской больницы пожаловалась на грубого стоматолога

Пациентка Бердской ЦГБ пожаловалась на грубого стоматолога
Светлана НИКУЛИНА
Стоматолог, по признанию девушки, довела ее до слез.

Стоматолог, по признанию девушки, довела ее до слез.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жительница Бердска Новосибирской области пожаловалась на стоматолога местной больницы, которая довела ее до слез во время приема. Она опубликовала подробности своего визита к врачу в паблике «Подслушано Бердск» ВКонтакте.

– Произошло обострение гингивита. Очень болела десна, на нижнем ряду она практически закрыла один из зубов, в связи с чем возникли трудности в употребление пищи, – рассказала девушка, пожелавшая остаться анонимной. – 19 июня я обратилась в больницу за оказанием помощи. Когда села в стоматологическое кресло, доктор посмотрела, взяла пинцет и попыталась вырвать десну, которая закрывала собой зуб. Предупреждения не было, анестезии тем более.

От неожиданности и резкой боли пациентка заплакала, на что врач отреагировала негативно: стала кричать и, со слов девушки, оскорблять ее. А потом и вовсе отказалась лечить, потому что слезы девушки мешали проводить осмотр.

– Единственным назначением была рекомендация, чтобы, цитата: «Я пинцетом, которым щипаю себе брови, оторвала сама себе десну, она потом отрастет». Весь рот был в крови из-за раскуроченной десны.

После этого случая девушка обратилась в платную клинику. Там ей сказали, что десна не может сама по себе отрасти и «вырывать ее нельзя, так как может остаться дыра, которая в дальнейшем не зарастет».

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