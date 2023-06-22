В Новосибирске завершились поиски девушки со шрамом на левой брови

Девушку нашли живой. Фото: ПСО «Лиза Алерт».

В четверг, 22 июня, стало известно о завершении поисков девушки из Заельцовского района. Напомним, она пропала 7 июня.

– Анна найден, жива! Спасибо всем, кто помогал и принимал участие в поиске! – написали волонтера новосибирского поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

19-летняя девушка со шрамом на левой брови уже не первый раз уходит из дома. Два года назад КП-Новосибирск также сообщала, что волонтеры объявили ее в розыск. Уточним, что у Анны есть проблемы со здоровьем.

Напомним, 22 июня в розыск объявили женщину с перекрашенными в красный цвет волосами. Из особых примет – синяя туника.

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