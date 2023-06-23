Дождь и +15 градусов обещают в Новосибирске 23 июня

В Новосибирске сегодня снова пасмурно и дождь. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирске под конец недели установится прохладная погода. Синоптики обещают ночью +8…+10 градусов, а днем — всего +15…+17.

— Будет переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем небольшой дождь. Западный ветер подует со скоростью 6-10 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.

По Новосибирской области ночью будет +2…+7, местами до +12 градусов, днем +12…+17. Ожидается переменная облачность, в отдельных районах небольшие дожди. Ночью и утром местами туманы.

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