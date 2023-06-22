Проезд заблокирован: в Новосибирске шквалистый ветер повалил березу на проезжую часть

Упавшее дерево перегородило проезд по дороге. Фото: Иван МАКЕЕВ

Новосибирцы опубликовали в соцсетях фото после разгула стихии в Калининском районе Новосибирска. Как сообщает паблик «АСТ-54» ВКонтакте, на Александра Невского, 22 сильный ветер повалил дерево.

– Береза упала на дорогу и оборвало линию электропередач, – указано в посте со слов очевидцев. – Проезд по улице в обе стороны заблокирован.

В комментариях интернет-пользователи написали, что дерево «удачно прилегло» и заблокировало «и без того заблокированный проезд». А двое мужчин стали обсуждать, что хотели бы распилить упавшую березу на дрова. И выясняли, будет ли им за это какое-то наказание.

Напомним, Новосибирская область находится в зоне холодного фронта. До конца недели в регионе сохранится прохладная погода, возможны дожди, сильные ветра и грозы.

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