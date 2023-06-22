В Новосибирске продают три долгостроя ЖК «Рихард» за 430 миллионов рублей

Долгострои продадут на аукционе. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирске проводят аукцион по продаже трех недостроенных домов ЖК «Рихард». Начальная цена лота — 433 миллиона рублей. Информация об этом появилась на сайте Фонда развития территорий.

Судя по объявлению, площадь участка на улице Зорге, 293, — 3,78 гектара, а зданий — почти 30 тысяч квадратов. Дома возведены на 10, 54 и 55 процентов. Количество этажей в них разнится от 9 до 30.

Заявки для участия в аукционе можно подать до 7 июля. Торги пройдут через 3 дня после конца их подачи.

Здания относятся к ЖК «Рихард», застройщик — ООО «НСК Девелопмент». Рабочие построили и сдали только 4 многоквартирных дома из 7 по плану.

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