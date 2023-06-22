В ГИБДД прокомментировали аварию напротив крематория с двумя женщинами

Грузовик сбил женщин на пешеходном переходе. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Новосибирске на Гусинобродском тракте грузовик сбил пешеходов напротив крематория. В ГИБДД Новосибирска прокомментировали ДТП.

– Авария произошла в 12 часов 22 июня в Октябрьском районе. По предварительной информации, 47-летний мужчина, управляя транспортным средством «Хово», выезжал с левым поворотом на Гусинобродское шоссе в сторону улицы Красина. Напротив дома 78а по Гусинобродскому шоссе он сбил двух пешеходов в зоне регулируемого пешеходного перехода, – рассказали подробности в ведомстве.

В результате ДТП пострадали две женщины – 40 и 70 лет. Они получили различные травмы. Обеих увезли в больницу.

Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники ГИБДД.

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