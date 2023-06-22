«За его поимку обещали миллион»: присяжные осудили новосибирца, который застрелил посетителя бара и подался в бега

Присяжные единогласно осудили убийцу.
Фото: Мария НОВИКОВА
В четверг, 22 июня, присяжные Новосибирского областного суда признали виновным одного из самых разыскиваемых преступников региона. Присяжные единодушно приняли решение по делу Егора Ермолина, который застрелил посетителя бара People's летом 2018 года и подался в бега.
Подсудимого признали виновным в убийстве их хулиганских побуждений и хулиганстве. Совещались присяжные три с половиной часа. В суде превалировала версия потерпевших: якобы Ермолин шел мимо компании, а потом начал обзывать парней и завершил конфликт выстрелом.
В ближайшее время суд определит наказание.
Напомним, после громкого убийства осужденный 3 года скрывался в бегах. Полицейские объявляли его в международный розыск, а друзья погибшего предлагали миллион рублей за данные о беглеце.
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