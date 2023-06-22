«За его поимку обещали миллион»: присяжные осудили новосибирца, который застрелил посетителя бара и подался в бега

Присяжные единогласно осудили убийцу. Фото: Мария НОВИКОВА

В четверг, 22 июня, присяжные Новосибирского областного суда признали виновным одного из самых разыскиваемых преступников региона. Присяжные единодушно приняли решение по делу Егора Ермолина, который застрелил посетителя бара People's летом 2018 года и подался в бега.

Подсудимого признали виновным в убийстве их хулиганских побуждений и хулиганстве. Совещались присяжные три с половиной часа. В суде превалировала версия потерпевших: якобы Ермолин шел мимо компании, а потом начал обзывать парней и завершил конфликт выстрелом.

В ближайшее время суд определит наказание.

Напомним, после громкого убийства осужденный 3 года скрывался в бегах. Полицейские объявляли его в международный розыск, а друзья погибшего предлагали миллион рублей за данные о беглеце.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Полиция нашла новосибирского убийцу, за которого была объявлена награда в миллион рублей

Егор Ермолин числился в розыске с тех пор, как в центре Новосибирска был застрелен посетитель бара People's (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber