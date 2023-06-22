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НовостиОбщество22 июня 2023 12:13

Здания и землю сибирского филиала Всероссийского НИИ зерна продадут за 46 миллионов рублей

Сейчас покупатели подают заявки на аукцион
Данила ШУЛЯК
Здания и землю сибирского филиала НИИ зерна продадут за 46 миллионов рублей.

Здания и землю сибирского филиала НИИ зерна продадут за 46 миллионов рублей.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Комплекс зданий и территорию сибирского филиала Всероссийского НИИ зерна продадут на аукционе. Об этом сообщает корпорация «Дом.РФ», которая и выставила здания на торги.

Общая площадь участка — 0,9 гектар, трех зданий в сумме — 4 тысячи квадратных метров. Начальная стоимость лота больше 46 миллионов рублей. Заявку можно подать до 17 июля. Торги пройдут через 4 дня после окончания их приема.

На сайте института указано — там исследуют вопросы хранения зерна на элеваторах и его переработке на производстве. Кроме этого, сибирский филиал института разрабатывает оборудование и технологии для работы на элеваторах, мельницах и крупозаводах России, Казахстана и Белоруссии.

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