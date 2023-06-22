Под Новосибирском волонтеры ищут женщину с перекрашенными волосами

Женщина пропала 18 июня. Фото: ПСО "ЛизаАлерт НСО".

Под Новосибирском разыскивают 52-летнюю Ирину Хамбир. Женщина проживала в селе Криводановка. Как сообщили в ПСО «Лиза Алерт», о ней ничего не известно с 18 июня. Сегодня, 22 июня, волонтеры объявили ее поиски.

- Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, сообщите, пожалуйста, по телефону горячей линии отряда: 8-800-700-54-52 или 112. По номерам можно звонить круглосуточно и бесплатно, - уточнили в поисковом отряде.

Приметы пропавшей женщины: рост 160 см, плотного телосложения, волосы окрашены в красный цвет, глаза серые. В тот день на ней была синяя туника, черные брюки и черные полуботинки.

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