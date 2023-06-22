В Новосибирск из зоны СВО вернулись 11 возрастных бойцов батальона «Вега»

У военных из «Веги» идеальная репутация. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирск из зоны спецоперации вернулись 11 бойцов «Веги». Об этом КП-Новосибирск сообщил командир батальона Андрей Парфенов.

– Эти бойцы из первого состава «Веги». Они заключали кратковременные контракты. Им по 53-54 года. Сейчас приехали в отпуска, которые продлятся 15-20 дней – проводят их со своими семьями. После те, у кого еще позволит возраст, планируют вернуться в зону СВО, – рассказал Андрей Борисович. – Подготовка у этих бойцов очень серьезная – у нас качественный личный состав. Многие из них получили новые военные специальности. И добросовестно исполняли служебные обязанности.

В первом составе «Веги» много состоявшихся в мирной жизни мужчин. Есть бизнесмены, финансовые директора, у некоторых не по одному высшему образованию.

– Хочу сказать, что там, на линии соприкосновения, служат достойные люди – от солдат до офицеров. И в большинстве своем это убежденные патриоты нашей страны, – подчеркнул Парфенов. – Был у меня водителем бронеавтомобиля владелец успешной новосибирской фирмы по грузоперевозкам. У него пятеро детей. Он оставил свой бизнес на жену и уехал в СВО. Сейчас его компания в том числе занимается доставкой гуманитарных грузов в Донбасс. Кстати, ко многим из бойцов я обращался по имени и отчеству, потому что они заслуживают уважения. Вот, например, в минометной батарее служил возрастной мужчина. У него там же, в СВО, находятся два сына. На мой вопрос: поедет ли он домой, – ответил отказом. Пояснили, что как он может уехать, если здесь его сыновья.

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