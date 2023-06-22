Новосибирский губернатор Травников поручил привести в порядок территорию у Первомайского сквера

Губернатор НСО проверил работы в сквере. Фото: стоп-кадр видео политика.

В четверг, 22 июня губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил облагородить не только Первомайский сквер, но и территорию вокруг парка. О своей проверке работ политик написал в личном Telegram-канале.

— Нужно обновить не только один сквер, но и преобразить прилегающие к нему объекты и территории: демонтировать рекламные конструкции, проработать вопрос с собственниками коммерческих зданий о ремонте фасадов, обновить лестницу Краеведческого музея. Также в районе площади Ленина и примыкающих улиц коммуникации надо увести в землю. Эти поручения я уже выдал, — заявил губернатор региона.

Также Андрей Травников напомнил: в Первомайском сквере заменят дорожки, скамейки, урны, установят камеры видеонаблюдения, обновят зелень и освещение. Все работы закончат в октябре 2023 года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber