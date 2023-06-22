Упрекнула за пережаренные яйца: в Бурятии мужчина убил жену ударом ножа в ягодицу

В Бурятии мужчина убил жену ударом ножа в ягодицу.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Семейная драма разыгралась в Улан-Удэ. Там 50-летний мужчину убил жену из-за пережаренной яичницы. Как пишет «Номер один», он воткнул нож супруге в ягодицу.
Следствие и суд установили, что 28 марта 2023 года мужчина и женщина вместе распивали спиртное. Глава семьи решил перекусить – приготовил яичницу. Вот только яйца пережарил. За это женщина его упрекнула. В ходе ссоры мужчина схватился за нож. Он ударил им жену в ягодицу.
– Клинок пересек магистральную артерию, из раны открылось обильное кровотечение. До приезда врачей потерпевшая скончалась на месте происшествия, – пишут журналисты.
За убийство супруги мужчину приговорили к 8 годам в колонии строгого режима.
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