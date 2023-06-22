В минздраве НСО рассказали о состоянии рабочих, пострадавших во время ремонта на ТЭЦ-5

Трагедия произошла на ТЭЦ-5. Фото: СГК.
Минздрав Новосибирской области рассказал о состоянии здоровья рабочих, пострадавших во время ремонта на ТЭЦ-5. Они по-прежнему проходят лечение в Новосибирской областной клинической больнице, сообщили в министерстве.
- Двое мужчина находится в ожоговой реанимации в тяжелом, но стабильном состоянии. Один пациент в ожоговом отделении. Его состояние стабильное средней степени тяжести, - сообщили в минздраве НСО.
У всех пациентов врачи наблюдают положительную динамику в лечении.
Напомним, трагедия произошла 16 июня. Во время ремонта на насосной станции нефтеочистных стоков произошел хлопок внутри резервуара, в результате чего трое сотрудников подрядной организации пострадали, а один работник ТЭЦ-5, находившийся вблизи от проведения работ, погиб.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
«Был хлопок, ожоги получили четверо»: рабочий погиб во время ремонта на ТЭЦ-5 в Новосибирске
В Новосибирске рабочий погиб во время ремонта на ТЭЦ-5 (подробнее)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер