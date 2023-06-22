В минздраве НСО рассказали о состоянии рабочих, пострадавших во время ремонта на ТЭЦ-5

Трагедия произошла на ТЭЦ-5. Фото: СГК.

Минздрав Новосибирской области рассказал о состоянии здоровья рабочих, пострадавших во время ремонта на ТЭЦ-5. Они по-прежнему проходят лечение в Новосибирской областной клинической больнице, сообщили в министерстве.

- Двое мужчина находится в ожоговой реанимации в тяжелом, но стабильном состоянии. Один пациент в ожоговом отделении. Его состояние стабильное средней степени тяжести, - сообщили в минздраве НСО.

У всех пациентов врачи наблюдают положительную динамику в лечении.

Напомним, трагедия произошла 16 июня. Во время ремонта на насосной станции нефтеочистных стоков произошел хлопок внутри резервуара, в результате чего трое сотрудников подрядной организации пострадали, а один работник ТЭЦ-5, находившийся вблизи от проведения работ, погиб.

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