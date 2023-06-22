Стало известно, сколько уголовных дел возбудили в Новосибирской области после прокурорских проверок

39 уголовных дел возбудили в НСО после прокурорских проверок в 2023 году. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В четверг, 22 июня, стало известно, сколько уголовных дел возбудили в Новосибирской области по материалам прокурорских проверок. Об этом КП-Новосибирск сообщил начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры НСО Динар Фатхутдинов.

– По итогам пяти месяцев 2023 года по материалам прокурорских проверок возбуждено 39 уголовных дел. Объявлено 1500 предостережений о недопустимости нарушения закона. Кроме того, по постановлению прокурора привлечено к административной ответственности 1700 виновных должностных лиц, – уточнил Динар Фатхутдинов в беседе с КП-Новосибирск.

Он добавил, что также по итогам пяти месяцев 2023 года органы прокуратуры выявили 28,5 тысячи нарушений в Новосибирской области. В том числе опротестовали четыре тысячи незаконных правовых актов. В суды направили 1500 исков, а также внесли 10 тысяч представлений об устранении нарушения законов.

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