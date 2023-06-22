В июне Новосибирск установил пылевой рекорд

Пыльная буря накрыла город вечером во вторник, 20 июня. Фото: Алексей Фокин

В Новосибирск в конце июня вернулись пылевые облака. Как сообщили в Западно-Сибирском гидрометцентре, превышении предельно допустимой концентрации (ПДК) пыли наблюдалось в шести районах города. Кроме того, в последние дни в воздухе зафиксировали полугодовой максимум содержания взвешенных веществ.

Уровень запыленности воздуха в столице Сибири значительно превысил ПДК 20 и 21 июня. Наибольшие загрязнения зафиксированы в Ленинском районе (2,6 ПДК м.р.), Заельцовском (2,0), Калининском (1,8), Дзержинском (1,6), а также Центральном и Железнодорожном (кратность превышения ПДК 1,0), сообщается на сайте ЗСУГМС.

- 13 случаев с уровнем содержания не менее 1 ПДК, максимальная концентрация составила 2,6 ПДК - наблюдалось в Ленинском районе. 22 и 23 июня метеоусловия не будут способствовать накоплению вредных примесей в воздухе города. Общий уровень загрязнения ожидается пониженный. В отдельных районах ожидается повышенное содержание пыли (взвешенных веществ), - сообщили в гидрометцентре.

Пылевые облака нависли над городом 20 июня. Завеса образовалась в районе золоотвалов ТЭЦ на левом берегу и двигалась в сторону правобережья.

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