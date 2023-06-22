В Новосибирске жителя Таджикистана обвиняют в покушении на убийство — он мог выбросить с балкона 5 этажа свою дочь

Девушка выжила после падения с 5 этажа. Фото: Олег ЗОЛОТО

Кировский районный суд Новосибирска продлил срок задержания гражданину Таджикистана, которого обвиняют в покушении на убийство. Мужчина мог сбросить с балкона 5 этажа собственную дочь. Информация о преступлении появилась на сайте суда.

— Органы следствия подозревают, что обвиняемый после распития алкоголя скинул взрослую дочь с балкона 5 этажа. Дочь обвиняемого получила телесные повреждения, в том числе позвонков, была госпитализирована, осталась жива, — пояснили в пресс-службе органа.

Потерпевшая и свидетели — члены семьи — рассказали об агрессии любителя выпить. Тем временем сам мигрант настаивает на том, что его дочь сама пошла на такой шаг из-за проблем в браке.

У обвиняемого нет гражданства России, он не проживает по месту регистрации и не имеет постоянного дохода. Вместе с тем свидетели по делу указали, что боятся возможного преступника. Поэтому суд принял решение продлить его арест до 7 августа 2023 года.

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