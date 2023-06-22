В Новосибирске мигранты получили 39 лет колонии за склад наркотиков в квартире

В арендованной квартире изъяли более 5 кг тяжелых наркотиков. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирске мигранты превратили квартиру на проспекте Карла Маркса в склад для фасовки тяжелых наркотиков и получили сроки от 9 до 11 лет колонии. 21 июня Ленинский районный суд вынес приговор о попытке сбыта наркотиков группой лиц в особо крупном размере.

По данным следствия, гражданин одной из среднеазиатских республик решил организовать нарколабораторию: в мае 2022 года снял квартиру на проспекте Карла Маркса и подыскал трех мигрантов: мужчину и двух женщин, которые не умели говорить на русском языке. Затем мужчина приобрел у неустановленного лица более 5 кг тяжелых наркотиков, весы, изоленты и так далее.

Нарколабораторию раскрыли благодаря оперативной информации – задержали мужчин у подъезда, провели обыск в квартире. Следователи возбудили уголовное дело, суд арестовал подозреваемых.

- Организатор признал вину, суд назначил ему 10 лет колонии строгого режима. Второй подсудимый получил 11 лет колонии строго режима, женщины получили сроки по 9 лет колонии общего режима каждая. Приговор в законную силу не вступил, – сообщила КП-Новосибирск помощник прокурора Ленинского района Екатерина Федосеева.

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