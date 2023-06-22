На Добро.Конференции в Новосибирске прошло обучение волонтеров серебряного возраста

Волонтеры серебряного возраста, пришедшие на обучение. Фото: Департамент по социальной политике

20 июня Добро.Центр «Молоды Душой» департамента по социальной политике мэрии Новосибирска провел Добро.Конференцию, где порядка 100 серебряных волонтеров встретились, чтобы узнать больше о возможностях вовлечения людей старшего возраста в деятельность центра. Координатор Добро.Центра Людмила Суханова поделилась, что сегодня волонтеры требуются в Новосибирске каждый день:

Слева направо: Юлия Мальцева, Людмила Суханова, Олег Марфин. Фото: Департамент по социальной политике

- Волонтеры сегодня - это не только лицо, но и настроение мероприятия, которое передается участникам и всему событию в целом. Сегодня, например, для них проходит мощный мастер-класс, наши волонтеры будут учиться работать в команде, они могут быть полезны городу, и для них это огромный опыт. Они оказывают помощь тем, кто в этом нуждается, и в целом всей стране. В числе их занятий мастер-классы для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, помощь в проведении форумов, конференций и спортивных мероприятий, работа в музеях и театрах, наставничество и оказание профессиональной поддержки.

Дмитрий Плоских, директор Агентства развития социальной политики. Фото: Департамент по социальной политике

Поприветствовал на конференции серебряных волонтеров директор Агентства развития социальной политики Дмитрий Плоских. Он отметил, что сегодня роль волонтерского движения приобретает всевозрастающее значение для социального развития общества, и каждый из нас в любом возрасте, особенно приобретая опыт, может и должен участвовать в каждодневной жизни общества и вносить в нее желаемый вклад. С апреля этого года центр серебряного волонтерства преобразовался и присоединился к федеральной франшизе, а это, считает директор Агентства развития социальной политики, следующий шаг развития, который позволит масштабировать идеи, пользоваться помощью федеральных экспертов. В Новосибирске же сложилась уникальная практика, когда муниципальный сектор сотрудничает с волонтерским движением, в этом Дмитрий Плоских видит большую перспективу.

Приглашенные на конференцию спикеры - федеральный эксперт программы «Молоды душой» Юлия Мальцева и эксперт в области социального проектирования Олег Марфин привезли из Санкт-Петербурга и Красноярска специальный тренинг для новосибирских волонтеров. Они сами участвуют в социальных инициативах, например, Олег Марфин - больничный клоун. Волонтерам они пообещали насыщенный день, активное общение и взаимодействие. Задача, которую поставили ведущие тренинга, - познакомиться, чтобы стать еще более дружной серебряной семьей. Методики, приемы и технологии, которыми поделились на обучении, новосибирские волонтеры могут использовать в своем городе.

Тренинг для волонтеров. Фото: Департамент по социальной политике

Медиаволонтер Ирина Бородачева рассказала, что ее жизнь кардинально поменялась, когда она стала волонтером:

- Времени стало не хватать, друзья спрашивают, бываю ли я дома. Бываю! Но иногда! Это же приятно - помогать другим. Я занимаюсь фото- и видеосъемкой на мероприятиях, потом отправляю материалы в наше сообщество. Для кого-то это учебный материал, кто-то берет это в архив, для журналов.

Важным результатом встречи стали те идеи, которые сгенерировали сами волонтеры. Ведущие мероприятия сообщили, что 6 июня стартовал Всероссийский грантовый конкурс «Молоды душой», на участие в котором каждый из серебряных волонтеров может подать заявку и получить поддержку.