В клинике Мешалкина закрывают отделение реабилитации из-за подскочившей цены на аренду

Отделение реабилитации клиники Мешалкина в «Речкуновке» планируют закрыть. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Отделение реабилитации клиники Мешалкина в «Сосновке» планируют закрыть. Это связано с резким повышением стоимости аренды, сообщил КП-Новосибирск осведомленный источник.

В октябре 2022 года клиника Мешалкина заключила контракты аренды нежилых помещений с ЗАО «Сосновка». Их общая площадь составила более 10 тысяч метров квадратных.

Контракты действовали до 31 декабря 2023 года. Однако после смены владельцев «Сосновки» появились недопонимания.

− Новые владельцы решили увеличить и площадь аренды, и ее стоимость. Причем аренда подорожала в четыре раза! Было 2,9 миллиона, а стало 12,7, таких денег в Центре Мешалкина просто нет, − рассказал КП-Новосибирск источник. − В итоге они вынуждены будут сдать лицензию на этот вид деятельности и действительно его прекратят, а договор аренды будет расторгнут.

При этом, в регионе нет других помещений, которые бы подходили по стоимости и инфраструктуре. По данным КП-Новосибирск, только за прошлый год через отделение реабилитации прошли 2400 жителей Новосибирской области. Где теперь будут проходить реабилитацию пациенты, вопрос открытый.

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