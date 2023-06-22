«Сыплют отраву, ставят капканы»: под Новосибирском хозяева пожаловались на массовую гибель кошек

Кот Кузьма стал одной из жертв отравления. Фото: Предоставлено читательницей КП-Новосибирск

Жители города Болотное под Новосибирском пожаловались на массовые отравления кошек. Животные чаще всего погибают на двух улицах города, говорят потерпевшие:

- Моя мама-пенсионерка живет на улице Армейская, 4 года назад у нее отравилась кошка. В прошлом году умер кот от отравления. Мама сказала, что больше не будет заводить кошек, очень жаль их, до до слез. По ее словам, по симптомам похоже на крысиный яд, обе смерти были летом – в июле, – сообщила КП-Новосибирск жительница Болотного Татьяна.

Местные жители не смогли вычислить, кто бросает отраву, но планируют заявить в полицию и местную администрацию о проблеме. Подписчица группы «Типичное Болотное» добавила, что на улице Московской неизвестный ставит капканы на кошек.

- В районе улиц Жданова, Набережная, Ленина, Кирова перестаньте травить кошек, за пол года семь кошек плюс котята. Вы в курсе, что для некоторых домашние животные это члены семьи, и смотреть как на глазах твоего ребёнка умирают кошки которых он вырастил, это страшно, когда он плачет а ты ничего не можешь сделать ,– написала местная жительница.

КОММЕНТАРИЙ ЗООЗАЩИТНИКОВ

Зоозащитники уверены – видеокамеры помогут. Но пострадавшим нужно объединиться и создать чат:

- Полиция не будет искать отравителя, пока сами жители не укажут круг подозреваемых. Нужно объединиться и вычислить человека. Болотное – не такой большой город, хозяева смогут справиться. Поставить видеокамеры было бы идеально, но это требует денег, – сообщила КП-Новосибирск волонтер Animal_nsk Стася.

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