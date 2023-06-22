На трассе Новосибирской области грузовик превратил седан в груду металла

На месте аварии работают медики. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Днем 22 июня на трассе в Искитимском районе Новосибирской области — неподалеку от села Лебедевки, грузовик Ford Transit превратил седан Nissan в черный лом после столкновения. Об аварии сообщает группа АСТ-54 во ВКонтакте.

— Предположительно, аварию спровоцировал третий участник — водитель Toyota Prius, который подрезал других автомобилистов. Сильно пострадала девочка 13 лет, которая сидела сзади — даже двери заклинило, ломом освобождали. Ее отец, управлявший Nissan, пострадал несильно — помогал доску доставать и машины, — сообщил АСТ-54 очевидец аварии.

Предположительно, в аварии сильно пострадала 13-летняя девочка. Фото: скрин из АСТ-54.

Официальной информации о пострадавших еще нет — в городской Госавтоинспекции аварию пока не прокомментировали. На месте работают медики.

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