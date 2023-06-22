Стала известна программа X Международного Сибирского транспортного форума

Всего запланировано 30 различных мероприятий. Фото: https://stf-nso.ru/2023/ru/

В правительстве Новосибирской области представили программу X Международного Сибирского транспортного форума. Всего запланировано 30 различных мероприятий.

Форум пройдет с 28 по 30 июня. На нем рассмотрят ряд актуальных вопросов, связанных с транспортной сферой. Среди них − развитие авиаперевозок и общественного транспорта, а также усиление роли Сибирского региона как транспортно-логистического хаба.

Во время пресс-конференции 22 июня глава Министерства транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский рассказал о программе и ключевых событиях предстоящего Х Международного Сибирского транспортного форума. Форум, кстати, организует правительство Новосибирской области.

Известно, что на конференции будут присутствовать представители Белоруссии, Казахстана, Азербайджана, КНР и Индии. На форуме представят новый формат, который называется «Логистическая гостиная».

Гостям предложат посетить Логистический клуб – это пространство делового общения, где представители логистических компаний разного уровня смогут презентовать свои проекты и получить обратную связь.

На площадке Росавиации участники форума обсудят вопросы развития авиаперевозок, а на панельной дискуссии РЖД поднимут темы, связанные с внутренним туризмом.

Второй день форума примечателен тем, что ГКУ НСО «Центр организации дорожного движения» презентует Интеллектуальную транспортную систему. Также гостей ждет выставка «Современный транспорт и инфраструктура», где будут представлены работы более 40 участников.

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