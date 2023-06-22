Пришел мириться и задушил: сибиряк ответит в суде за убийство приятеля на берегу реки

Мужчине предстоит ответить за убийство односельчанина в суде. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области перед судом предстанет 38-летний мужчина. Житель Маслянинского района обвиняется в убийстве односельчанина (ч. 1 ст. 105 УК РФ), сообщили в прокуратура НСО. Уголовное дело по существу будут рассматривать в Черепановском районном суде.

- Следствием установлено, что утром 14 апреля 2023 года мужчины пришли в отделение полиции для ознакомления с материалами уголовного дела: обвиняемого привлекали к ответственности за причинение телесных повреждений потерпевшему, - рассказали подробности в ведомстве.

Изучив материалы дела, сибиряк извинился перед односельчанином за побои и предложил помириться за бутылкой спиртного. Алкоголь распивали на берегу реки.

Разгоряченные принятым на грудь, мужчины стали снова выяснять отношения. Обвиняемый не сдержался и сначала избил односельчанина, а потом накинул ему на шею ремень от барсетки и затянул петлю, перекрыв тому дыхание. В результате 45-летний мужчина умер от удушья.

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