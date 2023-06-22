В Новосибирске суд признал пятерых военных виновными в хищении топлива. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Новосибирске гарнизонный военный суд признал пятерых военных виновными в хищении топлива. Речь о старшем прапорщике, прапорщике, старшем сержанте, старшине и старшем сержанте запаса.

– Пятеро военных, желая получить дополнительный доход, вносили недостоверные сведения в отчетные документы по движению и расходованию горюче-смазочных материалов. Также они записывали ложные данные в путевые листы о пройденном километраже и времени работы агрегатов военной техники, – сообщает 2-й Восточный окружной военный суд.

Действуя таким образом, военные незаконно списывали топливо с учета воинской части. Оно предназначалось для нужд транспортных средств.

Суд признал военных виновными. Все они отделались условными сроками и штрафами от 25 тысяч рублей до 200 тысяч рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber