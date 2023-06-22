В мэрии назвали лучший район Новосибирска. Фото: Анастасия ХРОМЫХ

В мэрии Новосибирска определились, какой район в городе лучший. Информация об этом появилась на сайте муниципалитета.

Власти опубликовали документ о занесении данных на доску почета города Новосибирска. Туда внесут данные об отличившихся горожанах, творческих коллективах, организациях, которые стали победителями городских конкурсов, обладателями премий и различных наград. Также власти отметят лучший район города. В 2023 году им стал Советский район.

Известно, в Советский район входит и Академгородок. Руководит районом Дмитрий Оленников. В Советском районе высокая концентрация научно-технического потенциала. По данным мэрии города, Новосибирский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук представлен там 51 научно-исследовательским институтом, организациями и учреждениями.

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