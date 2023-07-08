«Не мог ползти, плакал и кричал»: сибирячка спасла сбитого щенка на трассе в Новосибирской области

Сибирячка подобрала сбитого щенка на трассе. Фото: t.me/help_husky_nsk

Сибирячка Ксения спасла сбитого щенка на трассе в Карасуке. Три недели назад одинокий пес лежал на обочине и умирал, не мог встать на ноги. Девушка сжалилась и проехала с ним 400 километров до Новосибирска.

- Ксения отвезла его в городской приют, волонтеры передали щенка нам. Сникерс – метис хаски, еще щенок. Он не мог даже ползти, плакал и кричал, кроме травм болел энтеритом, – рассказала КП-Новосибирск волонтер группы помощи ездовым собакам Husky_help Яна Болсуновская.

Известный ветеринар Сергей Горшков осмотрел собаку, назначил МРТ и КТ. В клинике вылечили вирусный энтерит, но из-за травмы пес только чудом сможет встать на ноги.

- Пока никакой надежды на выздоровление, очень робкая надежда на пристрой. Скорее всего, Сникерсу нужна будет коляска, если у него не получится встать на лапы и выработать спинальную походку. Мы объявили сбор для помощи щенку и будем пристраивать малыша, – сообщила волонтер Яна Болсуновская.

Уважаемые читатели! Помочь волонтерам можно с помощью telegram-канала Husky_help_nsk или группы «ВКонтакте».

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