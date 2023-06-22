В Бердске простились с ефрейтором Олегом Богровым, погибшим в зоне СВО

Олег Богров погиб 29 мая, исполняя воинскую обязанность. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Бердске похоронили ефрейтора Олега Богрова, погибшего на спецоперации. Он был водителем автомобильного взвода автомобильной роты.

Военнослужащий родился 18 ноября 1969 года в поселке Орджоникидзе Краснодонского района Ворошилоградской области (ныне Луганская область – прим. ред.). Окончив школу, был призван на срочную службу в ряды Вооруженных сил Советского Союза.

Олег Богров погиб 29 мая, исполняя воинскую обязанность, сообщили в администрации Бердска. Церемония прощания с героем состоялась 22 июня.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в зоне СВО погиб житель Куйбышевского района Новосибирской области Дмитрий Бродников.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber