В Новосибирске грузовик сбил двух женщин напротив крематория. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В четверг, 22 июня, в Новосибирске на Гусинобродском тракте грузовик сбил пешеходов напротив крематория. Об аварии сообщили очевидцы в соцсети.

– Со слов очевидца, грузовой автомобиль сбил девушку и пожилую женщину, написали в паблике «АСТ-54».

Неизвестно, в каком состоянии находятся пострадавшие. А также пока неясно, при каких обстоятельствах произошло ДТП. Очевидцы вызвали на место экстренные службы. В ГИБДД по Новосибирску ДТП пока не прокомментировали.

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