Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия22 июня 2023 7:09

В Новосибирске грузовик сбил двух женщин напротив крематория

О ДТП в соцсети написали очевидцы
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
В Новосибирске грузовик сбил двух женщин напротив крематория.

В Новосибирске грузовик сбил двух женщин напротив крематория.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В четверг, 22 июня, в Новосибирске на Гусинобродском тракте грузовик сбил пешеходов напротив крематория. Об аварии сообщили очевидцы в соцсети.

– Со слов очевидца, грузовой автомобиль сбил девушку и пожилую женщину, написали в паблике «АСТ-54».

Неизвестно, в каком состоянии находятся пострадавшие. А также пока неясно, при каких обстоятельствах произошло ДТП. Очевидцы вызвали на место экстренные службы. В ГИБДД по Новосибирску ДТП пока не прокомментировали.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber