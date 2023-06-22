«Остались вдова и двое детей»: новосибирский бизнесмен заплатит 4 млн рублей за убийство таксиста на кладбище

Трагедия произошла на Заельцовском кладбище. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Новосибирске бывший директор таксопарка получил почти 10 лет тюрьмы за убийство таксиста на кладбище. Трагедия произошла 29 октября 2021 года на Заельцовском кладбище.

По данным следствия, 56-летний директор таксопарка попросил 29-летнего водителя помочь обустроить могилы родителей на кладбище. Между начальником и подчиненным вспыхнула ссора на почве личной неприязни.

По словам свидетелей, ранее между начальником и подчиненным были конфликты. Потерпевший был недоволен работой и хотел увольняться, за ним ушли бы и другие водители. Подсудимый считал, что водители его обманывают с выручкой.

В ходе ссоры 56-летний директор нанес потерпевшему более 56 ударов молотком и двумя лопатками, а затем задушил пластиковым хомутом. Затем подсудимый спрятал тело в багажник автомобиля и оставил на стоянке улицы Ипподромская. Подсудимого задержали по горячим следам. У погибшего таксиста остались жена и двое детей.

- Суд назначил подсудимому 9 лет и 8 месяцев колонии строгого режима, приговор в законную силу не вступил. Гражданские иски потерпевших – вдовы, матери и двух детей погибшего удовлетворены частично на сумму в 4 млн рублей. Приговор в законную силу не вступил, – прокомментировала КП-Новосибирск помощник прокурора Заельцовского района Дарья Нестерова.

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