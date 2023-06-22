Ограничение продажи алкоголя в Новосибирске 24 и 25 мая 2023 года: где запретили торговать спиртным

На День города во многих точках Новосибирска нельзя будет купить алкоголь. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ограничение продажи алкоголя в Новосибирске 24 и 25 мая 2023 года будет действовать с 15.00 до 22.00. Во время празднования дня города нельзя будет купить алкоголь в розницу в нескольких местах, где будет проходить праздник. Публикуем полный список адресов.

24 июня

Центральный район: площадь по границам улиц Фрунзе, Каменской, Октябрьской магистрали, улиц Ипподромской, Колыванской, Советской.

25 июня

Заельцовский и Калининский районы: площадь по границам улиц Д. Ковальчук, Танковой, Ипподромской, Писарева, Железнодорожной.

Центральный район: площадь по границам улиц Военной, Ипподромской, Семьи Шамшиных возле ТЦ «Аура»; площадь по границам улиц Фрунзе, Каменской, Октябрьской магистрали, улиц Ипподромской, Колыванской, Советской.

Дзержинский район: улицы Кошурникова, Селезнева, Алейская, Планетная, проспект Дзержинского рядом с парком «Березовая роща».

Октябрьский район: площадь по границам улиц Белинского, Гурьевской, Большевистской, Инской, Маковского, Шевченко рядом с Михайловской набережной.

Ленинский район: площадь по границам улиц Станиславского, Широкой, Ватутина, 2-ого переулка Пархоменко рядом с парком им. Кирова.

Кировский район: площадь по границам улиц Громова и Зорге возле парка «Затулинский»; площадь по границам улиц С.Кожевникова, Оловозаводской, Обогатительной, Аникина.

Первомайский район: площадь по границам улиц Героев Революции, Эйхе, Первомайской возле парка «Первомайский».

Советский район: площадь по границам Цветного проезда, Весеннего проезда и улицы Ильича; площадь по границам улиц Российской, Полевой, Демакова, Николаева, проспекта Лаврентьева; площадь по границам улиц Софийской, Мухачева возле парка «У моря Обского».

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