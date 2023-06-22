В Новосибирске «Ниссан» сбил 20-летнего парня на электросамокате. Фото: ГИБДД по Новосибирску.

В Новосибирске водитель «Ниссан Альмера», мужчина 1974 года рождения, сбрл парня на электросамокате. Произошла авария вечером 21 июня на улице Бориса Богаткова.

– Парень на электросамокате переезжал проезжую часть на средстве в зоне регулируемого пешеходного перехода, – говорится в сообщении Госавтоинспекции по Новосибирску.

В результате 20-летнего парня госпитализировали.

В ГИБДД напомнили, что согласно ПДД лицам, которые пользуются средствами индивидуальной мобильности, запрещено на них пересекать дорогу по пешеходным переходам.

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