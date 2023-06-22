Дополнительный общественный транспорт на День города в Новосибирске 24 и 25 июня 2023: что изменится, график работы

Возле парка «Арена» будут ходить дополнительные автобусы.
Фото: Мария ЛЕНЦ
Дополнительный общественный транспорт запустят на День города в Новосибирске 24 и 25 июня 2023. Возле новой станции метро будут ходить дополнительные автобусы.
— 24 июня по окончании фестиваля «VK Fest» и 25 июня по окончании фестиваля «Арена-Фест» через остановочный пункт «Метро «Спортивная», расположенный на дамбе Октябрьского моста, будут курсировать дополнительные автобусы по маршрутам: «Метро «Спортивная» – Метро «Речной вокзал» и «Метро «Спортивная» – Метро «Площадь Маркса», — сообщили в мэрии города.
24 июня работа дополнительного транспорта будет организована с 22 часов, 25 июня – с 21.30. С полным расписанием автобусов, троллейбусов и маршруток в выходные можно ознакомиться здесь.
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На День города в Новосибирске запустят дополнительный общественный транспорт
Об этом сообщили в мэрии (подробнее)
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