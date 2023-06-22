«Утренняя гимнастика»: в Новосибирске пассажирам пришлось толкать троллейбус на дороге

Троллейбус толкала группа мужчин. Фото: АСТ-54

В четверг, 22 июня, троллейбус № 2 решил устроить пассажирам утреннюю разминку. Новосибирцам пришлось выйти из салона и толкать его.

Запись появилась в группе «АСТ-54». Местные жители предположили, что троллейбус встал в том месте, где не было тока. На помощь пришли несколько мужчин. Они толкали транспортное средство сзади.

Чем в итоге закончилась эта история – неизвестно. Однако пользователи сети начали активно обсуждать публикацию.

− Утренняя гимнастика, − пошутила одна из местных жительниц.

Кто-то обратил внимание, что не все пассажиры соизволили выйти из салона в тот момент, что усложняло работу мужчинам.

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