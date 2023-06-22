Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 июня 2023 5:01

Экс-главу рабочего поселка Чаны под Новосибирском лишили прав за пьяное вождение

Решение суда немедленно вступило в законную силу
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Экс-главу рабочего поселка Чаны под Новосибирском лишили прав за пьяное вождение.

Экс-главу рабочего поселка Чаны под Новосибирском лишили прав за пьяное вождение.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области экс-главу рабочего поселка Чаны Горбовского Сергея лишили прав за пьяное вождение. Об этом сообщает Чановский районный суд.

Суд установил, что 2 марта 2023 года Горбовского, который управлял авто, остановили сотрудники ДПС на улице Ленина. Ему провели процедуру освидетельствования при помощи алкотестера. Он прошел ее добровольно в присутствии понятых.

– У мужчины было установлено состояние алкогольного опьянения, его отстранили от управления автомобилем ВАЗ-2121 и составили протокол об административном правонарушении, – сообщает Чановский районный суд.

Горбовского признали виновным приговорили к штрафу в 30 тысяч рублей и лишили его прав на полтора года. Апелляционную жалобу суд оставил без удовлетворения.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber