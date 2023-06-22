Экс-главу рабочего поселка Чаны под Новосибирском лишили прав за пьяное вождение. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области экс-главу рабочего поселка Чаны Горбовского Сергея лишили прав за пьяное вождение. Об этом сообщает Чановский районный суд.

Суд установил, что 2 марта 2023 года Горбовского, который управлял авто, остановили сотрудники ДПС на улице Ленина. Ему провели процедуру освидетельствования при помощи алкотестера. Он прошел ее добровольно в присутствии понятых.

– У мужчины было установлено состояние алкогольного опьянения, его отстранили от управления автомобилем ВАЗ-2121 и составили протокол об административном правонарушении, – сообщает Чановский районный суд.

Горбовского признали виновным приговорили к штрафу в 30 тысяч рублей и лишили его прав на полтора года. Апелляционную жалобу суд оставил без удовлетворения.

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