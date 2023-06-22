«Мы помним»: огненную картину из тысячи свечей зажгли на Монументе Славы в Новосибирске

Огненная картина из тысячи свечей вспыхнула на Монументе Славы в Новосибирске. Фото: Центр патриотического воспитания НСО.

В Новосибирске на Монументе Славы зажгли огненную картину из тысячи свечей. Акция прошла накануне даты начала Великой Отечественной войны. Изображение вечного огня с надписью «Мы помним» выложили курсанты, волонтеры и семьи с детьми.

– Зажжённые свечи, собранные в большую огненную картину, стали символом памяти всем погибшим и данью уважения мужеству и героизму наших солдат, – сообщили в Центре патриотического воспитания НСО, который организовал акцию.

Участники, пока горели встречи, не таили эмоций. Каждый вспоминал своего героя. Благодарил тех, кто защитил мир от фашизма.

Акция «Огненные картины» прошла при поддержке министерства региональной политики Новосибирской области.

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