В Новосибирске экс-директору «Красного факела» Кулябину продлили домашний арест. Фото: Управление судебного департамента НСО.

В Новосибирске суд продлил домашний арест экс-директору театра «Красный факел» Александру Кулябину. Его обвиняют в растрате в крупном размере по части 4 статьи 160 УК РФ.

– Центральный районный суд продлил домашний арест Кулябину до 23 августа 2023 года с сохранением запретов, которые были установлены ранее, – сообщает Центральный районный суд Новосибирска.

Постановление еще не вступило в законную силу.

Ранее сообщалось, что Александр Кулябин мог незаконно выплачивать своему сыну-режиссеру надбавки из бюджета Новосибирской области.

По статье деятелю культуры грозит до 10 лет лишения свободы.

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