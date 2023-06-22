Общественный транспорт Новосибирска остановят на минуту в День памяти и скорби 22 июня

Общественный транспорт Новосибирска на минуту приостановит свою работу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В четверг, 22 июня, общественный транспорт Новосибирска на минуту приостановит свою работу. Связано это со всероссийской акцией «Минута молчания» в День памяти и скорби.

В этот день новосибирцы отдадут дань уважения погибшим в годы Великой Отечественной войны. Весь город замрет в 16:15 по местному времени.

− В рамках акции на короткое время будет приостановлена повседневная деятельность. В это время на минуту прервется теле- и радиовещание. Прервется работа общественного транспорта Новосибирска, − сообщали ранее в мэрии города.

К акции также присоединятся представители различных компаний и организаций.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в День памяти и скорби для всех жителей Новосибирска исполнят симфонию Дмитрия Шостаковича.

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