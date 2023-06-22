В Новосибирске два трехлетних мальчика оказались заперты в квартирах. Фото: МАСС.

В Новосибирске помощь спасателей понадобилась сразу двум трехлетним мальчикам за один день. Малыши остались одни в квартирах, двери в которые заблокировало. Родители ребят вызвали специалистов.

– Первый вызов поступил в Кировский район на улицу Партсъезда в 14:06 21 июня. Специалисты открыли дверь и передали трехлетнего мальчика маме. Второй вызов поступил в 16:41 на улице Немыткина в Калининский район. В квартире был заперт мальчик 2020 года рождения. Дверь открыли, а ребенка передали родителям, – говорится в сводке МАСС.

В первом случае мальчик был один около 20 минут, а во втором – почти 40. Помощь врачей ребятам не понадобилась.

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