В Новосибирске выбрали «Леди в белых халатах - 2023»

Наши победительницы: Любовь Дунай (в центре), Галина Тагашева (слева) и Ирина Алешина (справа). Фото: предоставлены участницами конкурса.

Завершился конкурс «Леди в белых халатах - 2023» в Новосибирске, который проводила «Комсомольская правда». Напомним, голосование проходило на нашем сайте с 29 мая по 18 июня, участвовали в конкурсе более 80 сотрудниц медицинских учреждений области.

Вот имена очаровательных победительниц:

1 место - Любовь Дунай, медицинская сестра анестезиологии и реанимация ГБУЗ НСО ГДКБ СМП

2 место - Галина Тагашева, старшая медицинская сестра поликлинического отделения ГБУЗ НСО «Татарская ЦРБ им.70-лет.НСО»

3 место - Ирина Алешина, врач клинической лабораторной диагностики ГБУЗ НСО «Куйбышевская центральная районная больница»

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