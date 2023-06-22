В Новосибирске спасли раненого утёнка, отбившегося от мамы. Фото: новосибирский ЦРДЖ.

В Заельцовском районе Новосибирска спасли крошечного утёнка. Малыша нашли на проезжей части. Судя по всему, он отбился от мамы. Птичку доставили в Центр реабилитации диких животных.

– Утёнок поступил 21 июня. Его нашли на проезжей части одного. У утёнка травмирован правый глаз, – уточнили волонтеры ЦРДЖ.

По словам сотрудников Центра, утёнок слабый и вялый. Его будут лечить и пытаться спасти. Однако прогнозы у волонтеров на счет дальнейшей судьбы крохи пока осторожные.

Ранее КП-Новосибирск писала, как в Новосибирске спасли слетка сокола пустельги, которого пинали дети.

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