Участников Единого городского выпускного в Новосибирске будут пускать по браслетам

На Единый городской выпускной в Новосибирске будут пускать по браслетам.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
На Единый городской выпускной в Новосибирске будут пускать по браслетам. Мероприятие пройдет в пятницу, 23 июня, на Михайловской набережной.
О соблюдении правил безопасности на выпускном в ходе пресс-конференции 21 июня рассказал глава Департамента образования Новосибирска Рамиль Ахметгареев. По его словам, у каждого выпускника будет собственный пропускной браслет. Это нужно, чтобы предотвратить проход на территорию посторонних лиц.
На входе каждого гостя будут досматривать.
− На входе каждого гостя также будут проверять на наличие алкоголя и опасных предметов. В случае их обнаружения, вещи будут утилизированы, − заявил Рамиль Ахметгареев.
За порядком на Михайловской набережной будут следить правоохранители и представители частных охранных предприятий.
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