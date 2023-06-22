Участников Единого городского выпускного в Новосибирске будут пускать по браслетам

На Единый городской выпускной в Новосибирске будут пускать по браслетам. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На Единый городской выпускной в Новосибирске будут пускать по браслетам. Мероприятие пройдет в пятницу, 23 июня, на Михайловской набережной.

О соблюдении правил безопасности на выпускном в ходе пресс-конференции 21 июня рассказал глава Департамента образования Новосибирска Рамиль Ахметгареев. По его словам, у каждого выпускника будет собственный пропускной браслет. Это нужно, чтобы предотвратить проход на территорию посторонних лиц.

На входе каждого гостя будут досматривать.

− На входе каждого гостя также будут проверять на наличие алкоголя и опасных предметов. В случае их обнаружения, вещи будут утилизированы, − заявил Рамиль Ахметгареев.

За порядком на Михайловской набережной будут следить правоохранители и представители частных охранных предприятий.

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