Сотрудники НГПУ получили гранты Росмолодежи

Автор проекта Наталья Евгеньевна Ватлина, член туристского клуба НГПУ «Ювента». Фото: Пресс-центр НГПУ

Чемпионат педагогических компетенций обучающихся педагогических классов «Включатель», размер гранта - 845 тысяч рублей, автор - доцент кафедры биологии и экологии Виталина Игоревна Лошенко.

- Чемпионат «Включатель» - это современный авторский профориентационный проект по популяризации профессии педагога, что особенно важно в Год педагога и наставника, - сообщает Виталина Игоревна. - Реализовывать проект мы будем под руководством наставника заведующего кафедрой педагогики и психологии детского отдыха Елены Владимировны Богдановой.

Молодежный образовательный форум «Призма безопасности», размер гранта - 900 тысяч рублей, автор - старший преподаватель кафедры анатомии, физиологии и безопасности жизнедеятельности Нина Сергеевна Куприна. Проект направлен на формирование у молодежи сознательного и ответственного отношения к личной и общественной безопасности. Формат образовательного форума позволит участникам не только получить новые знания, но и сформировать новые умения и навыки безопасного поведения, обменяться ценным опытом, завести новые знакомства, определиться с будущей профессией. Пройдет форум в октябре.

Ресурсный центр «Маршруты Сибири», размер гранта - 958 тысяч рублей, автор проекта - инженер управления менеджмента качества НГПУ и член туристского клуба «Ювента» Наталья Евгеньевна Ватлина. Ресурсный центр будет работать по двум направлениям: проведение мастер-классов и семинаров по формированию туристских навыков, а также разработка и реализация пешеходных и водных маршрутов различной сложности. Как отмечает автор проекта, такое направление выбрано, потому что спортивный туризм - это спорт, который позволяет наслаждаться красотой нашей страны.