Крупный пожар произошел в СНТ под Новосибирском. Фото: стоп-кадр // "Новосибирск с огоньком".

В СНТ «Верхняя полянка» под Новосибирском случился крупный пожар. О возгорании вечером 21 июня рассказали очевидцы. Они сняли случившееся на видео.

– Хозяин бегает с ведром и пытается потушить, но... пламя не утихает, – уточнили в Телеграм-канале «Новосибирск с огоньком».

На кадрах видно, что пламя охватило несколько строений на участке: теплицу, два дома, перекинулось на опору ЛЭП. Очевидцы вызвали на место пожарных.

В ГУ МЧС по Новосибирской области возгорание в СНТ еще не прокомментировали. Информация уточняется.

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