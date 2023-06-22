Под Новосибирском простятся с выпускником школы-интерната, погибшим в зоне СВО

Житель Куйбышевского района Новосибирской области Дмитрий Бродников погиб в зоне СВО. Фото: администрация Куйбышевского района
Житель Куйбышевского района Новосибирской области Дмитрий Бродников погиб в зоне спецоперации. Трагическую новость сообщили в официальной группе администрации района.
Дмитрий геройски погиб 8 июня. Сибиряка не стало в возрасте 27 лет.
Дмитрий Бродников родился 12 апреля 1996 года. Окончил школу-интернат, а потом поступил в сельскохозяйственный техникум. Новосибирец отслужил в армии, в разное время трудился охранником и вахтовиком в разных регионах.
В октябре 2022 года молодого человека мобилизовали, и он отправился в зону СВО.
Прощание с героем пройдет 22 июня с 11:00 до 13:00 в ДК имени Куйбышева.
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