Под Новосибирском простятся с выпускником школы-интерната, погибшим в зоне СВО

Житель Куйбышевского района Новосибирской области Дмитрий Бродников погиб в зоне СВО. Фото: администрация Куйбышевского района

Житель Куйбышевского района Новосибирской области Дмитрий Бродников погиб в зоне спецоперации. Трагическую новость сообщили в официальной группе администрации района.

Дмитрий геройски погиб 8 июня. Сибиряка не стало в возрасте 27 лет.

Дмитрий Бродников родился 12 апреля 1996 года. Окончил школу-интернат, а потом поступил в сельскохозяйственный техникум. Новосибирец отслужил в армии, в разное время трудился охранником и вахтовиком в разных регионах.

В октябре 2022 года молодого человека мобилизовали, и он отправился в зону СВО.

Прощание с героем пройдет 22 июня с 11:00 до 13:00 в ДК имени Куйбышева.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber