Не забудьте зонт: в Новосибирске прогнозируют небольшой дождь в прохладный четверг

Синоптики прогнозируют пасмурную и прохладную погоду в Новосибирске. Фото: Иван МАКЕЕВ

В четверг, 22 июня, синоптики прогнозируют пасмурную и прохладную погоду в Новосибирске. Прогноз опубликован на сайте Западно-Сибирского УГМС.

− В первой половине дня осадки маловероятны. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха +14…+16 градусов, − сообщили синоптики.

В течение дня воздух прогреется до +20. Местами пройдет небольшой дождь. Поэтому, выходя на улицу, не забудьте прихватить с собой зонт.

Сегодня ночью температура воздуха опускалась до +8. Дело в том, что регион попал под влияние холодного фронта.

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