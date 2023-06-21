Жителя Новосибирска возмутили погибшие петунии на Красном проспекте

Петунии тоже требуют хорошего ухода. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Новосибирска обратился к Анне Терешковой с жалобой на работу сотрудников Горзеленхоза. Претензии касались цветника из петуний, что находится на аллее на Красном проспекте – от перекрестка с улицей Коммунистической.

– Поясните, пожалуйста, почему настолько непрофессионально работают сотрудники Горзеленхоза: как попало высадили петунии в цветник, потом полили их из мощного брандспойта, – рассказал Максим Малиновский. – В итоге большинство саженцев погибли.

Вице-мэр отметила, что отвечать за действия сотрудников предприятия не может. Кроме того, в Горзеленхозе собрана одна из профессиональных команд.

– Его руководителя мы пригласили к нам поработать из другого города, где развито озеленение. Сейчас она, наоборот, наводит там порядок, – прокомментировала Анна Васильевна. – И многие горожане не раз отмечали, что на центральной аллее постоянно работают только сотрудники Горзеленхоза: подкрашивают, пересаживают. По поводу факта поливки растений из брандспойта, верю, что иногда такое бывает. Сделаю замечание.

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