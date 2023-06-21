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НовостиОбщество21 июня 2023 18:18

Жители Сибири снова решают, рубить или нет тополя

Деревья мешают своим пухом
Светлана НИКУЛИНА
Тополиный пух переносит пыльцу луговых трав, которая вызывает аллергию.

Тополиный пух переносит пыльцу луговых трав, которая вызывает аллергию.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тополиный пух вновь заставил заговорить о вреде и пользе тополей. Пользователи соцсетей разделились на два лагеря: одним тополя не дают дышать, другие уверяют, что без тополей дышать станет совсем нечем, сообщает «Сипдепо».

Как выяснилось, дерево цветет в апреле-мае, и его пыльца крайне редко вызывает аллергию, как и пух. Но к нему во время транспортировки семян прилипает пыльца цветущих в июне луговых трав, которые и вызывают поллиноз, рассказала врач аллерголог-иммунолог, к.м.н., главный врач медицинского департамента ООО «Инвитро-Сибирь» Юлия Селихова.

– Одно дерево за сезон поглощает около 30 килограммов гари, сажи, пыли и других вредных веществ. А в период распускания листьев тополя выделяют втрое больше фитонцидов, чем сосны. И еще у тополей есть такая особенность – они подвержены незаметному внутреннему гниению. И внешне крепкое дерево может рухнуть от сильного ветра, особенно летом, когда ствол наполнен влагой, а крона становится тяжелее из-за листьев, – рассказал главный специалист управления дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Новокузнецка Владимир Баранов.

Кстати, существует около 90 видов тополя, которые способны расти в условиях Сибири. Некоторые, довольно редкие, встречаются и в Кузбассе. Например, тополь серебристый.

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