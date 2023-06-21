Жители Сибири снова решают, рубить или нет тополя

Тополиный пух переносит пыльцу луговых трав, которая вызывает аллергию. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тополиный пух вновь заставил заговорить о вреде и пользе тополей. Пользователи соцсетей разделились на два лагеря: одним тополя не дают дышать, другие уверяют, что без тополей дышать станет совсем нечем, сообщает «Сипдепо».

Как выяснилось, дерево цветет в апреле-мае, и его пыльца крайне редко вызывает аллергию, как и пух. Но к нему во время транспортировки семян прилипает пыльца цветущих в июне луговых трав, которые и вызывают поллиноз, рассказала врач аллерголог-иммунолог, к.м.н., главный врач медицинского департамента ООО «Инвитро-Сибирь» Юлия Селихова.

– Одно дерево за сезон поглощает около 30 килограммов гари, сажи, пыли и других вредных веществ. А в период распускания листьев тополя выделяют втрое больше фитонцидов, чем сосны. И еще у тополей есть такая особенность – они подвержены незаметному внутреннему гниению. И внешне крепкое дерево может рухнуть от сильного ветра, особенно летом, когда ствол наполнен влагой, а крона становится тяжелее из-за листьев, – рассказал главный специалист управления дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Новокузнецка Владимир Баранов.

Кстати, существует около 90 видов тополя, которые способны расти в условиях Сибири. Некоторые, довольно редкие, встречаются и в Кузбассе. Например, тополь серебристый.

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