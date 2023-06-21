Новосибирцы жалуются на разваливающийся дом в Советском районе

Управляющая компания не спешит ремонтировать здание. Фото: предоставлено читателем.

Жители дома в Советском районе Новосибирска жалуются на ветхость своих жилищ — у здания много проблем. Однако, как говорят местные, управляющая компания не спешит их решать. О проблеме КП-Новосибирск рассказал новосибирец Павел Цивкин.

— В нашем доме по улице Смоленской, 3 разваливаются опорные стены балконов. После многочисленных жалоб работники АО МУК все-таки приехали и заштукатурили стену. Однако мы считаем, что работа сделана просто «для галочки», — сетует Павел.

Кроме этого, как рассказывает новосибирец, в доме неисправна проводка: везде скрутки, а на стенах копоть после замыкания проводки. В доме была комиссия из МЧС, сотрудники фиксировали нарушения и даже выносили предписание на устранение УК. Однако фирма его проигнорировала — считает мужчина.

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